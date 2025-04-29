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وأوضحت البحرية في بيان رسمي أن الحادث وقع أثناء سحب الطائرة داخل حظيرة الطائرات على متن الحاملة، حيث فقد طاقم التحكم السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوط الطائرة وجرار السحب المرافق لها في مياه البحر.

وأكد البيان أنه لم تُسجل إصابات خطيرة جراء الحادث، مع الإشارة إلى إصابة بحار بجروح طفيفة.

وأضافت البحرية أن البحارة المسؤولين عن عملية السحب تمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية سريعة للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء، مشيرة إلى أن تحقيقا داخليا قد فُتح للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكد البيان أن مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان والأجنحة الجوية المنقولة عليها تظل قادرة بالكامل على تنفيذ المهام العملياتية الموكلة إليها رغم الحادث.

وتضم المجموعة الضاربة حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" كسفينة رئيسية، وتسعة أسراب جوية تابعة للجناح الجوي للحاملة رقم 1، بالإضافة إلى ثلاث مدمرات صواريخ موجهة من السرب المدمر 28، والطراد القتالي "يو إس إس غيتيسبيرغ" من فئة "تيكونديروغا".



الى ذلك اعلنت موقع أنصار الله انه بعد ساعات من بيان القوات المسلحة اليمنية التي كشفت فيه عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” والقطع البحرية المرافقة لها، اعترفت البحرية الأمريكية، بسقوط طائرة “إف 18” من على متن حاملة الطائرات “ترومان” في البحر الأحمر.



وجاء في بيان القوات المسلحة أن القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذت عملية اشتباك مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكيةِ “ترومان” والقطعِ الحربيةِ التابعةِ لها وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ طوالَ الساعاتِ الماضية. مضيفة أن من نتيجةِ الاشتباكِ والمواجهةِ إجبارُ الحاملةِ على التراجعِ والابتعادِ عن موقعِ تمركزِها السابقِ لتتجهَ إلى أقصى شمالِ البحرِ الأحمر.