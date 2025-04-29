إضراب عشرات الآلاف من العمال في لوس أنجلوس

العالم _ أميركا

تمثل النقابة أكثر من 55 ألف عامل، بما في ذلك العاملين في مجالات الصحة العامة، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الحدائق والترفيه، وعمال النظافة، وموظفي الإدارة. ويُعتبر هذا الإضراب الأول من نوعه الذي يشمل جميع أعضاء النقابة.

وفي تصريح له، قال ديفيد جرين، أحد قادة النقابة: "هؤلاء هم العمال الذين قادوا مقاطعة لوس أنجلوس عبر أزمات متعددة، ولهذا السبب، لم نعد نقبل بانتهاكات قوانين العمل ونطالب بالاحترام لعمالنا".

اقرأ ايضا.. مظاهرات حاشدة في مدن أميركية للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة

من المقرر أن ينتهي الإضراب مساء الأربعاء، وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن تُغلق المكتبات وبعض العيادات الصحية، بالإضافة إلى تعطيل خدمات عامة أخرى، مما قد يؤثر على المواطنين في مقاطعة يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.