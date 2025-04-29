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قوة إسرائيلية تتوغل الى ريف القنيطرة وتنصب حاجز تفتيش

قوة إسرائيلية تتوغل الى ريف القنيطرة وتنصب حاجز تفتيش
الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

توغلت منتصف ليل أمس "الاثنين - الثلاثاء"، قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجنود، من طريق الحرية مرورا بطريق الكسارات إلى طلعة جباتا الخشب.

العالام - سوريا

وبحسب مصادر المرصد السوري، نصب الجنود حاجزا وتم إيقاف وتفتيش السيارات المارة وألقوا قنابل مضيئة لكشف الطريق قبل مغادرتهم من نفس الطريق الذي دخلوا منه، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

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وأمس الاثنين، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في الفوج 36 قوات خاصة المعروف بأسم عين البرج شرقي قرية قلعة جندل في ريف دمشق، وثبتت نقطة عسكرية على قمة جبل بربر لرصد التحركات في المنطقة.

وجاء ذلك، بعد عملية توغل نفذتها ليل أمس، مدعومة بمسيرات كانت تحلق بالأجواء.

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