قوة إسرائيلية تتوغل الى ريف القنيطرة وتنصب حاجز تفتيش

العالام - سوريا

وبحسب مصادر المرصد السوري، نصب الجنود حاجزا وتم إيقاف وتفتيش السيارات المارة وألقوا قنابل مضيئة لكشف الطريق قبل مغادرتهم من نفس الطريق الذي دخلوا منه، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

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وأمس الاثنين، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في الفوج 36 قوات خاصة المعروف بأسم عين البرج شرقي قرية قلعة جندل في ريف دمشق، وثبتت نقطة عسكرية على قمة جبل بربر لرصد التحركات في المنطقة.

وجاء ذلك، بعد عملية توغل نفذتها ليل أمس، مدعومة بمسيرات كانت تحلق بالأجواء.