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نواف سلام.. لبنان يسعى لوضع حد للانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نواف سلام.. لبنان يسعى لوضع حد للانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى تشكل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية"، مشددًا على ضرورة "تفعيل آلية المراقبة لوقف هذه الاعتداءات". وأشار إلى أن "لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية".

العالم _ لبنان

جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة ، حيث أضاف: "إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار". وأكد التزام لبنان بالاتفاق، مشددًا على أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بدوره، معربًا عن أهمية بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك.

كما لفت سلام إلى استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع الأميركيين والفرنسيين وكل القوى المؤثرة، بما في ذلك الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على الضغط وتفعيله.

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وأشار سلام إلى أن "الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه"، بما في ذلك الانتشار في الجنوب وتوسيع نطاقه على الحدود الشمالية الشرقية.

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