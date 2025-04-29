بعد اشتباكات دامية.. هدوء حذر في جرمانا وارتفاع عدد القتلى إلى 12

العالم _ سوريا

وتُشير التقارير إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

واندلعت الاشتباكات في جرمانا منذ مساء الإثنين، بين مجموعات مسلحة محلية وأخرى هاجمت المدينة، وذلك على خلفية أحداث ذات طابع طائفي. وقد جاءت هذه التطورات بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من طائفة الموحدين الدروز، احتوى على عبارات مسيئة، مما أشعل موجة من الاحتقان الشعبي وأثار تحريضًا طائفيًا في عدة محافظات سورية، لا سيما في حلب وحمص، قبل أن تنعكس آثار ذلك ميدانياً في جرمانا.

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استخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتوازي مع قصف مدفعي من جهة حي النسيم، مما طال عددًا من الأحياء السكنية وأدى إلى خلق حالة من الذعر بين المدنيين. ورغم وجود دعوات متكررة من شخصيات محلية لتجنب المزيد من التصعيد، لم تُسجل مؤشرات واضحة على التهدئة حتى الآن.