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وقفة جماهيرية

صنعاء.. إعلان النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي

صنعاء.. إعلان النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي
الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نظّم أبناء مديرية معين في أمانة العاصمة صنعاء اليوم، وقفة حاشدة مسلحة لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، ونصرة لغزة، وذلك من خلال وثيقة الشرف القبلي للتبرؤ من العملاء والخونة.

العالم _ اليمن

خلال الوقفة، التي حضرها عضو مجلس النواب محمد الرضي، أعلن أبناء معين براءتهم من كل خائن وعميل، مؤكدين جهوزيتهم واستعدادهم لمواجهة التصعيد الأمريكي. وأكد وكيل الأمانة المساعد سامي شرف الدين أن أبناء المديرية يقفون صفًا واحدًا في مواجهة التصعيد الأمريكي، ويعلنون البراءة والتصدي لكل الخونة الذين يحاولون استهداف الجبهة الداخلية ونشر الشائعات التي تخدم العدوان.

وجدد بيان صادر عن الوقفة التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مؤكدًا الجاهزية لتنفيذ جميع الخيارات المتاحة للتصدي للعدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. كما أكد البيان موقف أبناء المديرية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل أرض فلسطين، والدعم الكامل للقوات المسلحة والنفير لمواجهة التصعيد.

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كما تم تفعيل وثيقة الشرف القبلي والبراءة من كل خائن وعميل باع دينه ووطنه، مطالبًا الأجهزة القضائية والأمنية بسرعة تنفيذ أقسى العقوبات الشرعية والقانونية بحق الخونة والعملاء.

ودعا بيان الوقفة الجميع إلى إعداد كل أسباب القوة وتوفير أسباب النصر المادية والمعنوية، مع التأكيد على أهمية الثقة بالله والتفاعل مع دورات التعبئة وتفعيل الحس الأمني والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تستهدف استقرار الجبهة الداخلية.

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