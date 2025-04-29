تداعيات هروب حاملة الطائرات 'ترومان'

العالم _ بتوقيت اليمن

وفي هذا السياق، يستمر اليمن في إسناد غزة، ومن قال "لستم وحدكم" يترجم اليوم ذلك القول عمليا بفتح جبهة يمنية على العدو الإسرائيلي لا تعرف الاستسلام.

إسنادا لجبهة غزة ارتبطت الجبهتان والتحمت الرايتان واستمرت صواريخ ومسيرات اليمن محلقة فوق أجواء فلسطين المحتلة تزرع الرعب في يافا وتصطك لها أبواب عسقلان وتأن لوقعها المغتصبات في حيفا.

نصرة لفلسطين كواجب ديني ودفاعا عن القدس كتكليف إيماني، وكل ذلك رغما عن الغارت الأمريكية العدوانية على اليمن.

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بدا واضحا فشل الرهان الأمريكي وبدا التصعيط الأمريكي ضد اليمن محملا بكل عنجهية القطرسة. غارات، تهديدات، بوارج، وحاملة طائرات، علهم يرممون صورة القوة المتهالكة، فإذا بالمشهد ينقلب وحاملة الطائرات "ترومان"، تتهيأ للانسحاب والهروب ملتحقة بما سبقها من حاملات الإخفاق.

وبينما كان الأعداء ينثرون صواريخ حقدهم على رؤوس الأبرياء في اليمن، كان الشعب اليمني العظيم يخرج في الساحات زاحفا بشيبته وشبابه يهتف لفلسطين ويعلن أن اليمن لن يتراجع مهما اشتدت العواصف ومهما عظمت الجرائم ولن تبقى غزة وحدها. أمة واحدة وجرح واحد وصمود واحد، يرسم انتصار الإسلام.

ما الذي يعنيه هروب حاملة الطائرات "ترومان" لاحقة بسابقاتها من حاملات الطائرات؟ وما أسباب هذا التحول العسكري الكبير؟ وهل نحن أمام معادلة ردع جديدة يقودها اليمن؟ وما مصير الهيبة الأمريكية في البحار؟

وفي هذا السياق، سلط برنامج "بتوقيت اليمن" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الأخبارية الضوء على هذه المحاور، مستضيفا الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن عابد الثور.

وقال عابد الثور، في حديثه عبر شاشة العالم، إن "مايقال بشأن هروب حاملة الطائرات "ترومان" هو ليس تسريبات بل أن الأمريكان اعترفوا بأن ترومان ستنسحب، ولذلك تم استدعاء حاملة الطائرات "فينسون" وهي الأحدث في العالم والأقوى في المنطقة"، مشيرا إلى أن "حاملة الطائرات "ترومان" أثبتت فشلها في المواجهة، ولذلك تم استدعاء "فينسون" لتخويف القوات اليمنية وإرهابها، إلا أن العدو فوجئ بأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها بمرونة حيث أنها استطاعت أن تحدد انتشار "ترومان" و"فينسون"، كما أنهم فوجؤا بضربة استباقية من صنعاء وهذه العملية كانت مرعبة بالنسبة لهم".

وأكد أن "استهداف اليمن لـ5 حاملات طائرات في أقل من 15 شهرا يثبت التقدم الكبير لهذا البلد من الناحية العسكرية"، لافتا إلى أن "تموضع "ترومان" الآن في خطر حقيقي، فالضربات التي تعرضت لها أحدثت بها أضرارا كبيرة إضافة إلى الأضرار السابقة، وبالتالي انسحابها ليس خيارا أمريكيا بل هو إجبار، لأنها إن لم تنسحب فستغرق".

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