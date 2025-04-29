ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,365 شهيدا منذ بدء العدوان

العالم _ فلسطين

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 117,905 منذ بداية العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل 51 شهيدًا و113 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. كما لفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 2273 شهيدًا و5864 إصابة.

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وتستمر الأوضاع الإنسانية في غزة بالتدهور، حيث لا تزال هناك أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.