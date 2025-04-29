مشاركة أكثر من 2000 شركة ومندوب من إيران والخارج

العالم _ مراسلون

حضور واقبال مهم يشهده معرض ايران اكسبو الدولي 2025 في اليوم الثاني من الافتتاح بمشاركة أكثر من 1000شركة إيرانية تعرض وتتباحث مع نظيراتها الدولية تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية فضلا عن إبرام عقود.

وقال إبراهيم شيخ، نائب وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، لقناة العالم: "اكسبو 2025 فرصة ثمينة لعرض الامكانيات التصديرية للصناعات والحرف اليدوية بحضور العلامات التجارية الايرانية المشهورة. كما ترون إن المعرض موضع ترحيب للوفود المدعوة".

وقال سرج بودا، وزير الصناعة والتجارة والحرف اليدوية في بوركينا فاسو، لقناة العالم: "المعرض منصة مهمة توفر فرصا تجارية بين رجال الأعمال في بوركينا فاسو وإيران وافريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية هي مفتاح لتقوية العلاقات السياسيه والثقافية".

النسخة السابعة لمعرض اكسبو ايران الدولي تهدف الى رفع حجم التجارة الخارجية لإيران الذي سجل العام الماضي ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الظروف العالمية والحظر الامريكي، وسجلت صادرات إيران غير النفطية نموا بنسبة 15.6 لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 57.8 مليار دولار.

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وقال سعيد زرندي، الرئيس التنفيذي لشركة مباركة للصلب في اصفهان الايرانية، في حديث لقناة العالم: "شرکة مباركة للصلب هي اكبر مركز لصناعة الصلب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تصدر منتجاتها الى 50 دولة في العالم بلغت قيمتها مليار دولار العام الماضي ونطمح من خلال هذا المعرض لتوسيع اسواق صادراتنا".

وقال حميد رجبيان، رئيس القسم الدولي لبنك سبه الإيراني، لقناة العالم: "بنك سبه كإقدم بنك في ايران له امكانيات كبيرة لعرض خدمات مالية متنوعة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين والاجانب وتسهيل الفعاليات التجارية بين دول العالم".

ويشارك في المعرض أكثر من 40 دولة آسيوية وأفريقية و 23 دولة أوروبية و 8 دول من أمريكا الجنوبية، مما يدل على الأهمية الدولية للمعرض الذي يركز على تنمية التجارة الخارجية لإيران.