الادميرال تنكسيري: التواجد الاجنبي في الخليج الفارسي يُخل بالأمن

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وأعرب الأدميرال تنكسيري عن تعازيه لأهالي بندرعباس ومتضرري انفجار ميناء الشهيد رجائي، ووصف اليوم الوطني للخليج الفارسي (الذي يصادف يوم غد الاربعاء) بأنه يوم يجب أن يدرك جميع الإيرانيين فلسفة تسميته، موضحًا: ان هذا اليوم هو ذكرى انتهاء الاحتلال البرتغالي الذي دام 117 عامًا في الخليج الفارسي.

وأضاف قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الخليج الفارسي يتمتع بأهمية جوهرية، وأن أعمق السواحل تقع في الجانب الإيراني، كما أن أفضل الممرات المائية الدولية تقع في الجانب الإيراني: "تمتلك إيران في الخليج الفارسي 1,735 كيلومترًا من السواحل مباشرة، و5,800 كيلومتر مع احتساب الجزر الموجودة فيه، مما يعكس الأهمية الذاتية للخليج الفارسي."

كما أشار إلى الأهمية التاريخية للخليج الفارسي قائلاً: عندما نتصفح التاريخ، نرى أنه في عام 1508 ميلادي، وصل البرتغاليون إلى المنطقة وبقوا حتى عام 1622، أي لمدة 117 عامًا. في ذلك الوقت، لم يكن هناك نفط ولا غاز، وهذا يُظهر أهمية الخليج الفارسي عبر التاريخ."

وتطرق الأدميرال تنكسيري إلى الأهمية الاقتصادية للخليج الفارسي مؤكدًا:

"يحتل الخليج الفارسي مكانة اقتصادية بالغة الأهمية، حيث إن صادرات النفط والغاز في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، إذ يتم تصدير 40% من الغاز و62% من نفط المنطقة عبر الخليج الفارسي، مما يدل على أهميته الاقتصادية."

وأكد: "مكانة الخليج الفارسي من الناحية الأمنية مهمة جدًا، وقد أرسلنا مرارًا رسائل سلام وأخوة من الجمهورية الإسلامية إلى دول المنطقة، وقلنا إننا نبحث عن السلام والأخوة."

وفيما يتعلق بحركة السفن اليومية في مضيق هرمز، قال الادميرال تنكسيري: "نفخر اليوم بتأمين مضيق هرمز ومرور أكثر من 80 سفينة يوميًا في هذه المنطقة، كل هذا يُظهر أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية."

وأوضح: "انعدام الأمن في مضيق هرمز الاستراتيجي له تأثيرات دولية على الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية. ما يهمنا في الخليج الفارسي هو السلام والأمن والأخوة. نعتقد أن وجود الأجانب في الخليج الفارسي سيُخل بالأمن. بالتأكيد، هذه المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية مهمة لنا وللدول المجاورة، وأعداؤنا يسعون لهدفين خبيثين: الوجود غير المشروع في المنطقة، وبيع الأسلحة في الخليج الفارسي الاستراتيجي."

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري: تحقيق هذه الأهداف الخبيثة يتطلب خلق أعداء في المنطقة، ومن الواضح أن دولة مثل إيران، التي تسعى لأمن هذه المنطقة وتمتلك أطول السواحل والجزر وأعمق الممرات المائية في الخليج الفارسي، يجب أن يكون أمنها أهم بالنسبة لنا. نحن نبحث عن الأمن، وتأكدوا أن أولئك الذين يأتون من آلاف الأميال ليسوا هنا من أجل الأمن."