محلل يكشف هدف ترامب من زيارته المرتقبة لدول خليجية

وقال الهيل، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن "الشعوب الخليجية ترفض هذه الزيارة، في وقت تجد فيه الحكومات نفسها مجبرة على استقباله رغم القلق من أهدافها السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "هناك دعوات متزايدة داخل الدول الخليجية لإعادة النظر في طريقة التعامل مع الزيارات الأميركية، وبدلا من منح الأموال للولايات المتحدة، يُطالب بتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب وتنفيذ مشاريع تنموية محلية".

وأضاف الهيل أن ترامب يعود مجددا بأسلوبه المعروف القائم على الابتزاز، مستخدما عناوين مختلفة للضغط على دول الخليج الفارسي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار نهج سابق اتبعه ترامب خلال فترة رئاسته، حين أبرم صفقات بمليارات الدولارات مع دول المنطقة.