إيران تؤكد على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية + فيديو

وأكد أحمديان في أول كلمة له خلال مشاركته في قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في البرازيل، أن "إيران ستواصل، بقوة، مقاومة تهديدات نظام الهيمنة، ولن تسمح لأحد بحرمانها من حقوقها الأساسية".

وقال: "حقنا في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية غير قابل للمساومة، وسنتمسك به رغم كل الضغوط والتهديدات".

إقرأ أيضا| البرلمان الايراني يشدد على الخطوط الحمراء والثوابت في المفاوضات النووية

وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن "الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما تؤكده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر المؤسسات الرقابية الدولية".

وشدد علي أكبر أحمديان على أن "إيران أثبتت التزامها الكامل بتعهداتها الدولية، مشيرا إلى أن مسار البرنامج النووي الإيراني واضح وشفاف، وخاضع للرقابة المستمرة".