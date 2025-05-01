حكومة صنعاء تتوعد بريطانيا

وقالت الحكومة، في بيان صدر اليوم، إن "بريطانيا أعلنت بوقاحة تنفيذ هجوم عسكري بالتنسيق مع واشنطن ضد الجمهورية اليمنية، وهو ما يمثل تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا".

وأضاف البيان أن هذا الهجوم "يأتي في إطار دعم واشنطن ولندن للعدو الإسرائيلي، في مسعى لوقف دعم اليمن للقضية الفلسطينية"، مؤكدة أن اليمن "سيبقى ثابتا في إسناد الشعب الفلسطيني في معركة التحرير والجهاد".

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وأكدت حكومة التغيير أن اليمن – قيادة وحكومة وشعبا – "سيرد على هذا العدوان غير المشروع، وسيواصل التصدي لما وصفته بثالوث الشر الأمريكي البريطاني الإسرائيلي"، مشددة على أن "التحديات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المبدئي والديني".

وأشار البيان إلى أن "العدوان الأخير يعكس التورط البريطاني المباشر في العدوان على اليمن، ويثبت الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة في استهداف الشعب اليمني والفلسطيني معا".