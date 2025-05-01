عدوان أمريكي يستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف

العالم _ اليمن

وصباح اليوم الخميس استهدفت 3 غارات أمريكية مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، وفق ما أفادت القناة اليمنية.

وأعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 1000 هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد اليمن منذ منتصف مارس.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة اليمنية، بعد إعلان أنصار الله استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.

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وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد اليمن.