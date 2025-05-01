حماس تدين الموقف الأمريكي الداعم لحظر عمل "الأونروا"

العالم - فلسطين

وأشارت الحركة في تصريح صحفي صدر اليوم الخميس، إلى أن المداخلة الأمريكية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية انسجمت تمامًا مع الموقف الإحتلال الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تقويض دور الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وإحكام الحصار على قطاع غزة في ظل استمرار "جريمة التجويع الوحشية" بحق المدنيين.

وأكدت حماس أن الاتهامات التي يوجهها الاحتلال للوكالة الأممية "أكاذيب مفضوحة" تهدف إلى شطب دور الأونروا وإنهاء مسؤوليتها الإنسانية، خاصة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات، والعمل على دعم الأونروا سياسيًا وماليًا لضمان استمرار عملها وفق التفويض الأممي.