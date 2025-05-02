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عراقجي يؤكد عزم ايران للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن

عراقجي يؤكد عزم ايران للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، نحن عازمون، أكثر من أي وقت مضى، على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, كتب عراقجي في تدوينة له عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : لقد قررنا مع الطرفين العماني والامريكي، ولاسباب فنية ولوجستية، على تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات.

واكد وزير الخارجية، بانه لم يحدث، من جانب ايران، اي تغيير في ارادتنا للتوصل الى حل تفاوضي.

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وتابع : في الواقع، نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن؛ اتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي الى بناء الثقة من أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى على الدوام سلمياً، مع ضمان احترام حقوق إيران تماما.

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