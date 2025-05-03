40 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

العالم -فلسطين

ومساء اليوم الجمعة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في محيط مفرق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تكية في شارع الجلاء ما أسفرعن استشهاد محمود عبدالله المقيد، أحمد قزاعر، تامر حمدان، سامر النويري، حاتم الساعاتي، ورزق المدهون.

وجنوب القطاع، استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 46 على التوالي، مخلفا مئات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا.