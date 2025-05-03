السبت ٠٣ مايو ٢٠٢٥
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

40 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

40 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أستشهد 40 فلسطينيا في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

العالم -فلسطين

ومساء اليوم الجمعة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في محيط مفرق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تكية في شارع الجلاء ما أسفرعن استشهاد محمود عبدالله المقيد، أحمد قزاعر، تامر حمدان، سامر النويري، حاتم الساعاتي، ورزق المدهون.

وجنوب القطاع، استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خانيونس.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 46 على التوالي، مخلفا مئات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا.

روابط ذات صلة

مجزرة جديدة.. 6 شهداء وإصابات بقصف شارع الجلاء شمالي غزة

تفاصيل استشهاد الشاب خضير الذي ارتقى برصاص الاحتلال جنوب نابلس

ردود فعل داخل الاحتلال عقب الاعلان عن خطة لتوسيع العمليات في غزة