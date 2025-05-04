قطر ترفض رفضا قاطعا تصريحات مكتب نتنياهو التحريضية

العالم - قطر

وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية “تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.

وتابع أن “تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن ’التحضّر’ يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق”.

وأكدت قطر مواصلة عملها مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وضمان تدفق المساعدات والدفع نحو سلام عادل ودائم.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطر متجاهلا دورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريحات ضد قطر غن دولة قطر يجب ان تختار بين الحضارة و بين دعم حماس.