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شاهد.. لحظة سقوط صاروخ أُطلق من اليمن استهدف مطار بن غوريون

الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات المسلحة اليمنية اسنادها القوي لابناء فلسطين وذلك باستهداف عمق الكيان الصهيوني للمرة الرابعة خلال الساعات المنصرمة.

العالم - اليمن

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سقوط صاروخ قال إنه أُطلق من اليمن في مطار بن غوريون في تل أبيب، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عددا من الإصابات.

ونشرت المصادر مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط صاروخ فرط الصوت أُطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب رغم وجود أربع طبقات دفاعية للمطار بحسب الصهاينة.

مكان الإصابة

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل عدة إصابات نتيجة موجة انفجار قرب مطار بن غوريون

واعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن إخفاق حدث على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ يمني فيه.

وأضافت بأن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا.

ه‍ا ودعا رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى اجتماع أمني عاجل في أعقاب استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني.

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