أبو عبيدة يشيد باستهداف صنعاء مطار بن غوريون: المجد لليمن..

العالم - فلسطين

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليغرام»: «المجد لليمن صنو فلسطين وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوراً في العالم لتصيب أهدافها بدقة، ألا سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم».

وأعلنت قوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، صباح الأحد.

وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم، أن «القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي»، مؤكدة أن «الصاروخ أصاب هدفه بنجاح».

وأشارت إلى أنه «كان من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، وهروب أكثر من ثلاثة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة».

وأفاد البيان بأن «العملية العسكرية جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة».

وذكرت أن «سلاح الجو المسير نفذ مساء أمس، عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا».

وجددت تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.