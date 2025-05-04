الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تعلن عن بدء رحلات الحج.. الإثنين موعد الانطلاق

إيران تعلن عن بدء رحلات الحج.. الإثنين موعد الانطلاق
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية في إيران، حسين خانلري عن انطلاق رحلات الحج اعتباراً من يوم غد اللإثنين.

العالم - ايران

وقال حسين خانلري: "إن عملية إرسال الحجاج ستبدأ في 5 مايو وتستمر حتى 1يونيو. ووفقا له، ستبدأ رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 2 يوليو.

وأشار خانلري إلى إحصائيات نقل الحجاج وقال: "من أصل 85850 حاجا تم إرسالهم لأداء فريضة الحج، سيتم نقل 71 ألف حاج بواسطة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولتسهيل إرسال الحجاج، ستنفذ الخطوط الجوية العربية السعودية 20 في المائة من عمليات الإرسال".

إقرأ أيضا.. نائب رئیس برلمان إيران: العلاقات مع السعودية تسير بالاتجاه الصحيح

أشار المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما) إلى أن 12 طائرة كبيرة تابعة لهذه الشركة من 22 مدينة مسؤولة عن إرسال الحجاج إلى أرض الوحي.

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: الحرس الثوري يقف بثبات في الميدان

قائد الثورة: لو توحّدت الأمّة الاسلامية لما وقعت مأساة فلسطين وغزّة

بقائي يثني على تضحيات المراسلين الذين يروون معاناة الفلسطينيين

طهران تدين العدوان الصهيوني على سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة