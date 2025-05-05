من وراء إلغاء زيارة ’نتنياهو’ إلى أذربيجان؟ الإعلام العبري يكشف الأسرار!

العالم - فلسطين

يأتي ذلك، بينما زعم مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو أنه تقرر تأجيل الزيارة المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان بسبب التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو، للقاء الرئيس الأذري إلهام علييف.

ونفت الخارجية التركية، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

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وفي 11 إبريل الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تركيا رفضت السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو تقل وفدا مفاوضا بالمرور عبر أجوائها إلى أذربيجان‏.

وأوضحت أن الأتراك رفضوا السماح لطائرة أقلت الوفد الإسرائيلي، بالمرور عبر الأجواء التركية فاضطرت إلى تغيير مسارها عبر البحر الأسود‏.

‏ونقل الموقع عن مصدر عبري، قوله إن الأتراك غير راغبين في السماح لطائرات سلاح الجو بالمرور عبر أراضيهم بسبب ارتباط ذلك بالحرب في غزة.