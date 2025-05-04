بوتين يكشف عن الوجه الخفي للغرب: ’كلمات تتنكر في أفعال مريبة’!

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وأضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "كان واضحا منذ بداية القرن الحالي، أن عدونا الجيوسياسي يتصرف بمكر شديد، يقول شيئا ويتصرف بشكل مختلف تماما. وبعد أن فهمت ذلك لاحقا وليس فورا، أخذت أبلغ هؤلاء الشركاء: انظروا، لقد فهمت أنكم تقولون هذا وتفعلون ذاك".

وكمثال تذكر الرئيس بوتين الحرب الشيشانية الثانية، ونوه بأن القوى السياسية الغربية كانت تدعم الأصوليين في القوقاز، لكنها في ذات الوقت تصفهم بالإرهابيين.

وقال: "أنتم تصفونهم بالإرهابيين، ولكن في ذات الوقت تشجعونهم وتدعمون نشاطهم في بلادنا. وها هي الأدلة التي تثبت ذلك. وقد عُرضت عليهم هذه الأدلة. فكانوا يهزون برؤوسهم ويقولون: نعم سنقوم بترتيب الأمور الآن". ولكن لا شيء على أرض الواقع بل كانوا يتصرفون بشكل معاكس".