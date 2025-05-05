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مباحثات ايرانية سعودية حول التطورات في سوريا

مباحثات ايرانية سعودية حول التطورات في سوريا
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى ممثل وزير الخارجية الإيراني، محمد رضا رؤوف شِيباني، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود الساطي، في العاصمة السعودية الرياض.

العالم - ايران

وجاءت زيارة رؤوف شيباني إلى الرياض في إطار استمرار المشاورات الإقليمية مع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، حيث أجرى صباح اليوم محادثات مع المسؤول السعودي تناولت آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.

وخلال اللقاء، عرض شيباني مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية حيال مستجدات الوضع في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الاستقرار والسلام في هذا البلد، مع التشديد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. كما أدان التحركات والاعتداءات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار داخل سوريا والمنطقة.

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من جانبه، رحّب نائب وزير الخارجية السعودي بعقد هذا اللقاء، مشددًا على تمسك المملكة بوحدة وسيادة سوريا، وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها، كما دان بدوره الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

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