وزير الدفاع الايراني: سنرد بقوة على اي عدوان

العالم-إيران

واضاف العميد نصير زادة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك احتياطيات كبيرة في المدن الصاروخية، وإذا فرضت الحرب عليها فإنها ستستخدمها دون تردد أو اعتبار ضد أهداف في أي مكان.

وشدد الوزير على أن "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء"، لافتا إلى أن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".

وصرح أن "صاروخ قاسم بصير قادر على المناورة بشكل اكبر ويحقق اهدافه في جميع الظروف بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من الياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيا لحد كبير عن الرادارات".

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وتابع: "الرأس الحربي لصاروخ قاسم نصير يستطيع تجاوز جميع المضادات بما فيها نظام "ثاد" المضاد للصواريخ الباليستية والذي يستخدم التوجيه عبر الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضيه المتطورة"، مؤكدا أن "هذه الخبرة العملياتية نتيجة المعرفة الفنية المكتسبة من العمليات الصاروخية الكبرى في الوعد الصادق 1و2".