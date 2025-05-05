غزة: المجازر لا تتوقف والشهداء يتزايدون إما قصفا أو جوعا

العالم - فلسطين

المشهد الذي ناشد الغزاويون العالم ألا يعتاده بات يتكرر يوميا عدة مرات في قطاع غزة، فمجازر الاحتلال لاتتوقف وعداد الشهداء يسجل أسماء يحذفها السجل المدني ومواليد لاتكاد تقبل على الحياة فيجبرها الجوع على الاستسلام والوداع.

ومنذ منتصف الليل استشهد 20 مواطنا في مجزرة جديدة بمدينة غزة وبيت لاهيا شمالي القطاع وانتشلت طواقم الدفاع المدني 15 شهيدا و10 جرحى جراء استهداف الاحتلال ثلاث شقق سكنية في برج الرموز بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة كما استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة العطار في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات إسرائيلية على خان يونس.

كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية أنّ مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استمرار الجرائم ودمار البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع لم يكن أقصى ما يهدد غزة، فضبط إيقاع البطون الجائعة على مزاج كيان الاحتلال، هو تفصيل جديد من مخططه لما قال عنه إنه مزيد من الضغط على حماس من أجل تحرير الأسرى. حيث يرغب الكيان بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرته ساعيا لإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بأمرته.

وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش. وجاء في بيان الأمم المتحدة أنّ مخطط الاحتلال يعني بقاء أجزاء كبيرة من غزة بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على الحركة دون إمدادات غذائية، ما يتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية ويعتبر خطوة تهدف لاستخدام المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية.