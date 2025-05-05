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رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية يتحدث عن اجمل ذكرياته مع قناة العالم

الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

على هامش فعاليات مهرجان صبح الدولي الثالث في طهران، تحدث رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بيمان جبلي عن اجمل ذكرياته التي مرت به اثناء ادارته لمكتب القناة في بيروت التي تزامنت مع العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006.

وقال جبلي في حوار خاص مع قناة العالم: انا احلى ذكرياتي مع قناة العالم كانت الفترة التي كنت فيها مديرا لمكتب القناة في بيروت.. ويوم انتصار المقاومة بعد صمود الشعب اللبناني خاصة في الضاحية التي انا كنت حاضرا فيها للتغطية الاخبارية مع زملائنا في مكتب بيروت، وكانت اللحظة التي كنت في الصف الامامي للحضور الجماهيري يوم مهرجان الانتصار بحضور الشهيد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله واللحظة التي دخل معها سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله كل الاسرى الذين قد تحرروا بفضل المقاومة وكسروا الزنازين ودخلوا على المنصة.

واضاف: وكانت تلك اللحظة ليس فقط لي ولكن لكل الحضور ولكل الجماهير الحاضرين في تلك المناسبة، لحظة تاريخية وباقية في الذاكرة، واتمنى ان تكون روح الشهيد السيد حسن نصر الله باقية وحية كما هي حية وباقية لأن تكون حاضرة في الانتصارات القادمة ان شاء الله.

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