مواجهات بين متظاهرين والشرطة ضد حكومة الاحتلال في القدس

العالم - الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مصدر بديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".

في حين اعتبرت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أن "الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تضحية بالأسرى المحتجزين هناك".

وقال منتدى عائلات الاسرى والمفقودين في بيان "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة سموطريتش- نتانياهو" للتضحية بالاسرى والتخلي عن الصمود الوطني والأمني".

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