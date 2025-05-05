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يديعوت أحرونوت:

مواجهات بين متظاهرين والشرطة ضد حكومة الاحتلال في القدس

مواجهات بين متظاهرين والشرطة ضد حكومة الاحتلال في القدس
الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن "مواجهات بين محتجين إسرائيليين والشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الاحتلال قرب الكنيست في القدس المحتلة".

العالم - الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مصدر بديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".

في حين اعتبرت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أن "الخطة الحكومية الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تضحية بالأسرى المحتجزين هناك".

وقال منتدى عائلات الاسرى والمفقودين في بيان "الخطة التي أقرها المجلس تستحق أن نطلق عليها "خطة سموطريتش- نتانياهو" للتضحية بالاسرى والتخلي عن الصمود الوطني والأمني".

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