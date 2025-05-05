شاهد: عدوان أمريكي إسرائيلي غاشم على اليمن بعشرات الطائرات

العالم - اليمن

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية إصابة 21 شخصا في حصيلة أولية للقصف على مصنع إسمنت باجل بمحافظة الحديدة.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"، مشيرا إلى أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".

وأضافت أن "الولايات المتحدة الأمريكية قصفت صنعاء وإسرائيل قصفت الحديدة"، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، باشراف من نتنياهو.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد. فيما تم تداول مقاطع من العدوان على اليمن.

اللحظات الأولى من العدوان الإسرائيلي على اليمن

وأشارت القناة 14 الاسرائيلية إلى أن الهجوم تم بعشرات الطائرات، واستهدف ميناء الحديدة ومصنعا لإنتاج الخرسانة. وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن "الهجوم تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، لكنها عملية إسرائيلية".

الهجوم الاسرائيلي على اليمن

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كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني قوله إن نحو "50 قنبلة تم إسقاطها على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم".

ويوم أمس الأحد، أقر الجيش الإسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

ومساء اليوم ذاته، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على كيان الاحتلال ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة يحيى سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

العدوان على المن