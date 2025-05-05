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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 05-05-2025
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/05/05/174647093762026200.mp4
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الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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