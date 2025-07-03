وترتبط محافظة أذربيجان بالدول المجاورة عن طريق 3 نقاط حدودية هي جلفا وخدا آفرين وكردشت. ومن بين هذه المدن الثلاث فإن مدينة جلفا تتمتَّع بأهمية خاصة؛ نظراً لارتباطها بحدود السكك الحديدية في نخجوان ويريفان وتبليسي في جورجيا وموانئ البحر الأسود وكذلك احتضانها معالم فريدة مثل كنيسة "سنت إستبانوس أو سنت إستفان" التاريخية وهي ثاني أهم كنائس الأرمن بإيران.

وتتميز المحافظة بغناها وتنوعها الثقافي والجغرافي، كما تتميز المحافظة بمناخ بارد وتسجل مستويات كبيرة من التساقطات الثلجية في فصل الشتاء، خاصة أن أغلب أراضيها غابات وسلاسل جبلية.

قربها من بحر قزوين يؤثر بدوره على مناخها، إذ يكون معتدلا ودافئا في بعض المناطق، ولكن لفترات قصيرة نسبيا.

تكون المنطقة غالبا باردة ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى شهر أبريل/نيسان، لذلك فهي تشتهر ببعض المنتزهات والأماكن الخاصة بممارسة الرياضات الشتوية.

وتتكون المحافظة من 21 مدينة أبرزها مدن تبريز وجلفا ومرند.

وتضم محافظة أذربيجان الشرقية عددا كبيرا من المعالم الطبيعية والتاريخية أبرزها: إئل كلي، ومسجد كبود، ومتحف آذربيجان، وبيت المشروطية، وشلال آسياب خرابه، وقلعة بابك ، وقرية كندوان، وكنيسة سنت إسبانوس، ومتحف قاجار وغيرها.. ناهيك عن المعالم الطبيعية كغابات أرسباران الفريدة.

وتعتبر «ايل كلي» درة معالم تبريز ومن أهم متنزهات المدينة وأجملها.

أما قرية كندوان الأثرية التي تقع على قلب جبال سهند، من أشهر القرى الصخرية في العالم، ويزيد عمرها عن 6000 سنة.

بنى أهالي قرية كندوان في سالف العصور بيوتاً رائعة في جوف الجبال والصخور، معتمدين على أدوات وآليات بسيطة وبدائية. هذه البيوت المخروطية الشكل التي يقل نظيرها في العالم تشبه كثيراً خلايا النحل؛ ومن هنا جاءت تسمية القرية بـ «كندوان» أي خلايا النحل.

كما تعتبر "قلعة تبريز" أو "قلعة عليشاه" من أهم المعالم التاريخية في مدينة تبريز.

أما غابات ومنطقة أرسباران تمتاز بمعالم وخصائص جعلتها على لائحة الغابات والمحميات المثالية والفريدة في العالم والخصائص هي التنوع البيئي المثالي والطبيعة الساحرة المدهشة خاصة غابة ووادي مكيدي وقرية علي آباد والتي تزخر بأنواع النباتات والأعشاب.

إليكم مشاهد رائعة من معالم تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية...