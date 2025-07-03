قرية إيرانية تسبق المدن: لا أميّين، لا عاطلين، وجامعة من صُنع الأهالي!

تقع بنيس، التابعة لقضاء شبستر، على بُعد 65 كيلومتراً من مدينة تبريز، وتمتاز بطبيعتها الساحرة وينابيعها العذبة، ما جعلها تُختار عام 1999 من قبل اليونسكو كواحدة من القرى النموذجية للسياحة البيئية في إيران. لكن هذا لم يكن كل شيء.

في قرية لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، توفرت بنية تحتية مذهلة: طرقات معبدة، شبكات اتصالات، مراكز صحية، مياه شرب، كهرباء، غاز، ومدارس لجميع المراحل وحتى جامعة.

بنيس، حرفياً، لا يوجد فيها أمي، ولا عاطل عن العمل.

من الزراعة إلى الصناعة والمعرفة

ورغم أن الزراعة ما زالت حاضرة، إلا أن معظم أبناء القرية يعملون في قطاع إنتاج الحلويات والمعجنات، أو في تجارة الورق والطباعة، ويمتازون بثقافة جماعية قوية في تنمية قريتهم والاعتزاز بالانتماء إليها.

الأهالي لم ينتظروا الحكومة فقط، بل أسسوا بأنفسهم مرافق تعليمية وخيرية، حتى افتتحوا أول جامعة قروية إيرانية عام 2003، والتي تخرج منها أكثر من 1500 طالب حتى اليوم، وتقدم الدراسة عن بُعد في 22 تخصصاً.

مؤشرات تنمية تسبق المدن

وتُعرف بنيس بأنها واحدة من القرى القليلة التي تمتلك منشآت حضرية كاملة: بنوك، مركز بريد، بيت صحة، مستوصف، جامعة، مركز ثقافي، مسبح، 15 مسجداً، وملعب رياضي عصري يتسع لـ 1200 متفرج.

العمل... متوفر واليد العاملة ناقصة!

وفي مفارقة لافتة، صرحت معصومة زاهدي، رئيسة إدارة المنطقة الوسطى من قضاء شبستر، أن نسبة البطالة في بنيس "صفر"، وأن المشكلة الأساسية باتت نقص الأيدي العاملة، خصوصاً في مواسم الذروة الصيفية، مع وجود مصانع ومراكز إنتاج غذائي تجذب العمال من مدن ومحافظات مجاورة.

وأشارت زاهدي إلى أن بنيس تُعد من أكبر مراكز صناعة الكيك والبسكويت والشوكولاتة في البلاد، وتتمتع بمنتجات ذات جودة عالية تُوزع في الأسواق المحلية.

وجهة سياحية وعلمية في آن واحد

تتمتع بنيس بفرص واعدة في السياحة الريفية والصناعية، إذ تحتضن بساتين واسعة، طرقات نظيفة، بنية فندقية، ومركز نمو سريري (incubator)، وتُعد وجهة فريدة للراغبين في استكشاف نموذج التنمية الريفية الإيرانية الناجحة.