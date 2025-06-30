أردوغان للسيسي: تجاوزات حكومة نتنياهو تهدد استقرار المنطقة والعالم

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية على إيران، معتبرا أنها تضر بأمن المنطقة، محذرا من أن تجاوزات حكومة بنيامين نتنياهو تشكل تهديدا للاستقرار العالمي، وأن المنطقة لا تحتمل أزمة جديدة.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لإحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ورفض استخدام الهجمات على إيران كوسيلة لصرف الانتباه عن "الجرائم الإسرائيلية في غزة"، بحسب تعبيره.

من جانبه أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أهمية اتباع مقاربة شاملة لمعالجة قضايا عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط، ودعم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تشمل جميع دول الإقليم.

كما شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشددين على أن الحل العادل والشامل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لضمان استعادة الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أيضا، بحث الرئيس التركي، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدا على أن الهجمات الإسرائيلية تمثل استفزازا من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأمن المنطقة.