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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيریه السعودي والقطري في اسطنبول

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيریه السعودي والقطري في اسطنبول
السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي نظيره السعودي فيصل بن فرحان والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني  على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وكان وزير الخارجية الايراني قد صرّح للصحفيين لدى وصوله إلى إسطنبول لحضور الاجتماع: "كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في هذا التاريخ، وفي ضوء عدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طلبنا عقد اجتماع خاص بهذا الشأن، وقد قُبل الطلب. ونأمل أن يصدر بيان قوي وحازم يدين هذا العدوان".

وأضاف عراقجي أنه سيلتقي على هامش الاجتماع ببعض نظرائه، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والرئيس التركي، مضيفًا: "سنستغل هذه الفرصة لإسماع صوت شرعية الشعب الإيراني ودفاعنا المشروع".

كما أجرى عراقجي، محادثات موجزة مع وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماع.

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