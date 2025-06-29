عدوان صهيوني واسع على جنوب لبنان.. شهيدة و11 جريحًا

واستشهدت مواطنة لبنانية وأصيب 11 آخرين بجروح جراء غارة نفّذها کیان الاحتل الصهیونی على شقة في النبطية وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان.

وفي حصيلة غير نهائية لسلسلة الغارات التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح طفيفة تم علاجها في أقسام الطوارئ.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، نفّذ الطيران الحربي الصهيوني ثاني أكبر عدوان على منطقة النبطية بعد توقف عدوان الـ66 يومًا في تشرين الثاني الماضي ، وإثر عدوان مماثل تعرضت له المنطقة أيضًا مطلع شهر أيار الماضي.

واعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم (بتوقیت بیروت) تعرضت مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان والممتدة من موقعي العدو السابقين إبّان الاحتلال في تلة الدبشة وعلي الطاهر لموجة من الغارات العنيفة والمتتالية، نفّذتها المقاتلات المعادية، واحصي أكثر من عشرين غارة في أقل من ربع ساعة، تعرضت خلالها هذه المرتفعات لاستهدافات بصواريخ ارتجاجية هائلة، أحدث انفجارها دويًا تردّد صداه على مسافات كبيرة في مناطق الجنوب وحتى ساحل الناقورة والزهراني.

كما أفيد عن تحطّم زجاج عشرات المنازل في بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، وتسببت الغارات بإقفال طريق النبطية -الخردلي بفعل الأحجار والردم الذي تطاير عليها جراء عصف الغارات القريبة منها.

كذلك تسبّبت الغارات باشتعال حرائق في احراج علي الطاهر والدبشة

وفي سياق متصل، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات "الإسرائيلية" في محيط النبطية، وأكد أنها "تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية وتشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه".