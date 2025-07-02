واردات الصين من النفط الإيراني ترتفع لمستوى قياسي رغم العقوبات

وأفاد محللون بأن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت بشكل ملحوظ في حزيران/يونيو الجاري، مدفوعةً بزيادة الطلب من المصافي المستقلة وتسارع الشحنات قبيل اندلاع الصراع الأخير في المنطقة.

وأظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن، أن الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم، استقبلت أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال الفترة ما بين 1 و20 حزيران/يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى مسجّل بحسب بيانات الشركة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما ذكرت الوكالة، أن شركة "كبلر" العالمية أشارت إلى أن متوسط الواردات من النفط والمكثفات الإيرانية بلغ 1.46 مليون برميل يومياً حتى 27 من الشهر الجاري، مقارنةً بمليون برميل يومياً في أيار/مايو، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الكميات المستوردة.

وتوقع المحللون في الشركتين أن تبقى الواردات عند مستويات مرتفعة في ظل استمرار تحميل الشحنات بوتيرة قوية منذ شهر أيار/مايو.

موقف أميركي متباين

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن لم تتراجع عن سياسة الضغط الأقصى تجاه إيران، بما في ذلك فرض قيود على صادراتها النفطية، لكنه أشار في المقابل إلى احتمال وجود تساهل محدود في تطبيق العقوبات بهدف "المساعدة في إعادة بناء البلاد"، حد تعبيره.