إعادة فتح الأجواء في وسط وغرب إيران أمام الرحلات الجوية العابرة

وقال أخوان إن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة التنسيق في منظمة الطيران، حيث تم السماح باستخدام الأجواء في وسط وغرب البلاد فقط للرحلات الجوية الدولية العابرة، بينما لا يزال المجال الجوي للرحلات المحلية والدولية مفتوحًا فقط في النصف الشرقي من البلاد.

وأكد المتحدث أن الرحلات من وإلى مطارات الشمال والجنوب والغرب، بما في ذلك مطاري مهرآباد والإمام الخميني الدولي، لا تزال معلّقة، داعيًا المواطنين إلى الامتناع عن التوجه إلى هذه المطارات، وعدم شراء تذاكر لأي من هذه الوجهات.

وأضاف أن الوضع التشغيلي لباقي المطارات والمجالات الجوية لا يزال قيد التقييم، وأي تحديثات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني الإيرانية (www.caa.gov.ir)، إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمصادر الموثوقة الأخرى.