المتظاهرون في بلغراد يدعون إلى تدمير صربيا

وقالت برنابيتش "لم يُنهِ المتظاهرون احتجاجهم في العيد الوطني بشعار "تحيا صربيا". بل اختتموه بدعوة مريعة لتدمير صربيا، دعوة وحشية وعلنية لحرب أهلية. تذكروا هذا يا صربيا".

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الكرواتية دعمت المتظاهرين الصرب بمنشوراتها.

وأعرب وزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش في وقت سابق عن إدانته للهجوم على الشرطة من قبل المتظاهرين في بلغراد ووعد باعتقال جميع المتورطين في الاضطرابات.

وذكرت وزارة الداخلية الصربية أن احتجاجا في بلغراد يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اجتذب 36 ألف مشارك.

وانتهت الساعة التاسعة مساء في التوقيت المحلي من يوم السبت المهلة التي أعطاها المتظاهرون للسلطات في 25 يونيو مطالبين إياها بتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.