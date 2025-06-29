شاهد.. مراسل العالم: نزوح جديد في جنوب قطاع غزة

وأضاف الزميل محمد أبو عبيد إن مدينة خانيونس جنوب القطاع تشهد قصفا مدفعيا عنيفا، أضافة الى التوغل والمناورة للآليات الإسرائيلية في شارع خمسة ووسط المدينة.

وأكد أن أعداد الشهداء نتيجة قصف الاحتلال على المحافظة الوسطى مازالت ترتفع، مضيفا أن الجهات المعنية في القطاع حذرت من تفاقم الأزمة الصحية في المستشفيات.

كما أشار مراسلنا إلى أن شمال القطاع يشهد قصفا مدفعيا وخاصة في مخيم جباليا، بالاضافة الى المناطق الشرقية من مدينة غزة حيث اصدرت أوامر في ساعات الليل من قبل الجيش الاسرائيلي للعوائل بالنزوح والخروج فورا من منازلهم.