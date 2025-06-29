محلل سياسي: إذا تجرأ الاحتلال على اجتياح لبنان فالمقاومة قادرة على ردعه

واشار الى وجود أحاديث عن احتمالية وصول كيان الاحتلال إلى صيدا وبلدات أخرى. مؤكدا انه إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على ذلك، فإنه سيكون قد ارتكب حماقة كبيرة، وسينتهي جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يترنح أمام ضربات المقاومة ويعجز عن القتال في غزة.

واضاف إذا تجرأ الاحتلال على اجتياح لبنان، فسيكون هناك مجزرة وطحن للدبابات الإسرائيلية، لأن المقاومة وجمهور المقاومة يغلي نتيجة الخنوع والعجز من قبل الدولة، وسيكون هناك تصدي بطولي من قبل المقاومة، وهي على أتم الاستعداد للدفاع عن لبنان.

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