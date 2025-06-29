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محلل سياسي: إذا تجرأ الاحتلال على اجتياح لبنان فالمقاومة قادرة على ردعه

الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والباحث السياسي، رياض عيد، إنه اذا اجتاح كيان الاحتلال الإسرائيلي لبنان مرة اخرى، فإن المقاومة اللبنانية ستستأنف دورها في التصدي للهجمات الإسرائيلية من خلال الحرب، والتي منعت الاحتلال من التقدم أكثر من 100 متر على الحدود الدولية.

واشار الى وجود أحاديث عن احتمالية وصول كيان الاحتلال إلى صيدا وبلدات أخرى. مؤكدا انه إذا أقدم الكيان الإسرائيلي على ذلك، فإنه سيكون قد ارتكب حماقة كبيرة، وسينتهي جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يترنح أمام ضربات المقاومة ويعجز عن القتال في غزة.

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واضاف إذا تجرأ الاحتلال على اجتياح لبنان، فسيكون هناك مجزرة وطحن للدبابات الإسرائيلية، لأن المقاومة وجمهور المقاومة يغلي نتيجة الخنوع والعجز من قبل الدولة، وسيكون هناك تصدي بطولي من قبل المقاومة، وهي على أتم الاستعداد للدفاع عن لبنان.

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