لماذا فشل عنصر المفاجأة في العدوان على إيران؟

لكن العدوان المفاجيء على إيران رغم اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين في أقل من ساعة وقصف المنشآت النووية فشل بعد الكلمة المتلفزة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية للشعب في الساعات الأولى من العدوان والتي أخرجت الجميع من الصدمة والحيرة.

وسرعان ما استعادت ايران توازنها وبعد ساعات فقط من العدوان ردّت ردّا ساحقا على الكيان أثار دهشة الجميع على تنظيم قوتها العسكرية في هذه الفترة القصيرة.

وكان الكيان الصهيوني قد فتح حسابا خاصا لقدراته الدفاعية، لكن هجمات إيران المدمرة أظهرت أن القبة الحديدية لا تضاهي التكنولوجيا المتقدمة لصواريخ إيران.

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