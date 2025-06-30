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للمرة الـ12.. جريمة مروعة يكررها الاحتلال بمستشفى شهداء الأقصى في غزة!

للمرة الـ12.. جريمة مروعة يكررها الاحتلال بمستشفى شهداء الأقصى في غزة!
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة باستهداف خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة) بطائراته الحربية، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية بالمنشأة، وهدد حياة عشرات المرضى بخطر الموت المباشر.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن القصف وقع على بعد أمتار قليلة من قسم "باطنة رجال" بالمستشفى.

وجاء في بيان المكتب أن هذا الاستهداف الإجرامي هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، في تكرار ممنهج يعكس إصرار الاحتلال على استهداف البنية التحتية الصحية وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

ودان المكتب بشدة هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، واعتبره خرقا فاضحا للمواثيق الدولية والإنسانية كافة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تهدف إلى تدمير البنية الصحية في القطاع.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتأمين حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في غزة.

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