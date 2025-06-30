تصعيد روسي وأوكراني مستمر مع توقعات بجولة جديدة من المفاوضات

الجيش الروسي شن هجوما على مقاطعتي خاركيف ودونيتسك بـ107 مسيرات اسقطت الدفاعات الجوية الاوكرانية 64 منها و حيدت 10 اخرى حسب القوات الجوية الاوكرانية.

على الارض حققت القوات الروسية تقدما صوب مدينة سومس العاصمة الاقليمية شمال اوكرانيا حيث اصبحت القوات على بعد 12 ميلا من المدينة حسب تقارير صحفية التي تحدثت عن تفوق عدد الجنود الروس بمعدل 3 الى واحد وفقا لعسكريين يقاتلون في الارض.

في المقابل اعلنت اوكرانيا ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير شباط 2022 الى مليون وعشرين الف قتل 1070 شخص منهم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

سياسيا قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ان موسكو تأمل في أن يُحدد قريباً موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا .

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتنازل عن أي من مطالبه المتطرفة، فهو لا يريد مفاوضات، بل يريد استسلاما'.

وتُعدّ ألمانيا أحد الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية والأسلحة والمساعدات المالية لأوكرانيا، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد صد غزو روسي شامل، دخل عامه الرابع.