الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

تصعيد روسي وأوكراني مستمر مع توقعات بجولة جديدة من المفاوضات

الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

الهجمات المتبادلة بين روسيا واوكرانيا لا تزال العنوان السائد للصراع المتواصل بين البلدين .

الجيش الروسي شن هجوما على مقاطعتي خاركيف ودونيتسك بـ107 مسيرات اسقطت الدفاعات الجوية الاوكرانية 64 منها و حيدت 10 اخرى حسب القوات الجوية الاوكرانية.

اقرأ ايضا.. بوتين: الغرب 'سيموت' رغم محاولته دفن روسيا!

على الارض حققت القوات الروسية تقدما صوب مدينة سومس العاصمة الاقليمية شمال اوكرانيا حيث اصبحت القوات على بعد 12 ميلا من المدينة حسب تقارير صحفية التي تحدثت عن تفوق عدد الجنود الروس بمعدل 3 الى واحد وفقا لعسكريين يقاتلون في الارض.

في المقابل اعلنت اوكرانيا ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير شباط 2022 الى مليون وعشرين الف قتل 1070 شخص منهم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

سياسيا قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ان موسكو تأمل في أن يُحدد قريباً موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا .

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتنازل عن أي من مطالبه المتطرفة، فهو لا يريد مفاوضات، بل يريد استسلاما'.

وتُعدّ ألمانيا أحد الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية والأسلحة والمساعدات المالية لأوكرانيا، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد صد غزو روسي شامل، دخل عامه الرابع.

روابط ذات صلة

لافروف يحذر: زيادة الإنفاق الدفاعي الكارثي للناتو قد تعجل بانهياره