قناة العالم
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
١١:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
أهلا رمضان
حكاية فلسطين
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
أهلا رمضان
حكاية فلسطين
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-06-2025
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/06/30/175131052976119900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2025/06/30/175131052976119900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2025/06/30/175131022836030700.jpg
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش 30-06-2025
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2025
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
إيران تحمل هذا البلد مسؤولية دعم برنامج صدام الكيماوي..
خلال عدوان الكيان على ايران..
'الصاروخ الأحول'! ..صاروخ إسرائيلي ينحرف ويسقط في دولة عربية!
شاهد..
في مراسم تشييع مليونية.. الشعب الايراني يبايع الشهداء
مقالات و تحليلات
عندما تُركّع ايران قوتين نوويتين متوحشتين
إنتصرت ايران
في محاولة لانقاذ "اسرائيل".. امريكا تدخل الحرب ضد ايران
ما هو دور غروسي في العدوان الصهيوني على إيران؟
الرد على تخرصات عقل مريض .. ترامب وتهديد قائد الثورة
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.