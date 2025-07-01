وزير حرب الاحتلال.. العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

وفي بيان له، قال كاتس: "نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة"، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها إسرائيل على إيران. وأكد كاتس مجددًا على أهداف إسرائيل في الصراع، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حركة "حماس".

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبًا، إلا أن تفاصيل هذا التصريح لم تكن واضحة.

ورغم التفاؤل الذي أبداه كاتس، تشير مصادر فلسطينية إلى أن الإعلان جاء في يوم دامٍ في غزة، حيث بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانًا على القطاع، أسفر عن استشهاد 56,531 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين. وتبقى الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

تستمر الأوضاع في غزة بالتدهور، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.