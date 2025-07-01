رئيس بلدية طهران: أكاذيب الكيان الصهيوني حول استهداف المدنيين مكشوفة

وفي تصريحات له، قال زاكاني إن الدليل على هذه الأكاذيب هو المقابر، بما في ذلك القطعة الـ 42 في مقبرة جنة الزهراء في العاصمة طهران. وأوضح أن من يشهد قائمة الشهداء يمكنه أن يدرك بوضوح كذب الكيان الصهيوني، حيث يمكن لأي شخص رؤية المنازل السكنية المستهدفة في طهران.

كما أشار زاكاني إلى الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الصهيوني على المواقع المدنية، بما في ذلك المراكز الطبية، مضيفاً أن الكيان الذي يستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات لا يحتاج إلى حجج لإثبات كذبه.

وفي سياق متصل، أشاد زاكاني بالصفات الشخصية لرئيس أركان القوات المسلحة الشهيد اللواء محمد باقري، مشيراً إلى دقته العالية ونظرته الثاقبة في اتخاذ القرارات.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني، بدعم أمريكي، شن عدواناً واسعاً على إيران في 13 يونيو الماضي، استمر لمدة 12 يوماً، مستهدفاً مواقع عسكرية ونووية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وقد ردت إيران بهجمات واسعة تحت عنوان "عمليات الوعد الصادق 3"، استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية داخل الأراضي المحتلة.

كما انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران في 22 يونيو، من خلال مهاجمة ثلاثة مواقع نووية: فوردو، نطنز، وأصفهان.