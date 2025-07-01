الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس بلدية طهران: أكاذيب الكيان الصهيوني حول استهداف المدنيين مكشوفة

رئيس بلدية طهران: أكاذيب الكيان الصهيوني حول استهداف المدنيين مكشوفة
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، أن الأكاذيب التي يروجها الكيان الصهيوني بشأن عدم استهداف المدنيين واضحة تماماً، مشيراً إلى أن الأدلة والوثائق المتوفرة تكشف زيف هذه الادعاءات.

وفي تصريحات له، قال زاكاني إن الدليل على هذه الأكاذيب هو المقابر، بما في ذلك القطعة الـ 42 في مقبرة جنة الزهراء في العاصمة طهران. وأوضح أن من يشهد قائمة الشهداء يمكنه أن يدرك بوضوح كذب الكيان الصهيوني، حيث يمكن لأي شخص رؤية المنازل السكنية المستهدفة في طهران.

كما أشار زاكاني إلى الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الصهيوني على المواقع المدنية، بما في ذلك المراكز الطبية، مضيفاً أن الكيان الذي يستهدف سيارات الإسعاف والمستشفيات لا يحتاج إلى حجج لإثبات كذبه.

وفي سياق متصل، أشاد زاكاني بالصفات الشخصية لرئيس أركان القوات المسلحة الشهيد اللواء محمد باقري، مشيراً إلى دقته العالية ونظرته الثاقبة في اتخاذ القرارات.

اقرأ ايضا.. عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا النووية عبر القصف

يذكر أن الاحتلال الصهيوني، بدعم أمريكي، شن عدواناً واسعاً على إيران في 13 يونيو الماضي، استمر لمدة 12 يوماً، مستهدفاً مواقع عسكرية ونووية، بالإضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وقد ردت إيران بهجمات واسعة تحت عنوان "عمليات الوعد الصادق 3"، استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية داخل الأراضي المحتلة.

كما انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران في 22 يونيو، من خلال مهاجمة ثلاثة مواقع نووية: فوردو، نطنز، وأصفهان.

روابط ذات صلة

ممثلو دول العالم بالأمم المتحدة يُحيُّون شهداء العدوان الصهيوني على ايران

استشهاد 30 طالبًا و7 معلمين في العدوان الصهیوني على ايران

935 شهيدًا في العدوان الصهيوأميركي على إيران بينهم 38 طفلًا و132 امرأة