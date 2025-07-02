وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يبحثان هاتفيًا التطورات الإقليمية

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الثلاثاء، أدان وزير الخارجية الطاجيكي مجددًا العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على إيران، والذي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأعرب عن تعازيه ومواساته لإيران حكومةً وشعبًا.

وأضاف سراج الدين مهر الدين: "لقد أدانت الحكومة الطاجيكية هذه الهجمات غير القانونية في المحافل الدولية وفي علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى، وهي على ثقة بأن الشعب الإيراني العظيم والحكيم سيتجاوز هذه المرحلة بقوة".

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وأشاد عراقجي بمواقف الحكومة الطاجيكية في إدانة عدوان الكيان الصهيوني واميركا على إيران، واعتبر الموقف الشامل والموحد للدول الإقليمية والإسلامية في إدانة عدوان الكيان الصهيوني واميركا على إيران دليلا على الفهم المشترك لجزء كبير من المجتمع الدولي بشأن المخاطر التي يشكلها خروج الكيان على القانون.

وذكّر وزير الخارجية الايراني بمسؤولية مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة في محاسبة كيان الإبادة الجماعية على انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي.