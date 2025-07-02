وقال ريابكوف للصحفيين في السفارة الإيرانية بموسكو: "سنعزز التعاون العملي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات. يجب تعزيز القدرة الدفاعية الإيرانية. لدينا خبرة قيّمة في هذا المجال، وسنمضي قدما بناء عليها".

وفي السفارة، وقع ريابكوف أيضا على سجل التعازي بالشهداء الإيرانيين جراء العدوان الاسرائيلي.

يذكر انه في 13 يونيو/حزيران، استهدف الكيان الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز طبية ومستشفيات، بالإضافة إلى مناطق سكنية في البلاد.

وفي هذا العمل الإرهابي، استشهد عدد من كبار قادة وكوادر القوات المسلحة والعلماء النوويين والمدنيين.

واستمرارا لهذا العدوان، انضمت اميركا أيضا إلى حرب الكيان الصهيوني على إيران صباح الأحد 22 حزيران بشن هجوم مباشر على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان وردت ايران على ذلك بقصف صاروخي لقاعدة "العديد" الاميركية في قطر.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الايرانية فقد استشهد أكثر من 950 مواطناً في هذه الهجمات وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين.

ونتيجة للضربات الصاروخية الساحقة التي وجهها القوات المسلحة الايرانية لمختلف انحاء الارض المحتلة خاصة تل ابيب وحيفا، فقد اضطر الكيان الصهيوني للقبول بوقف اطلاق النار الذي اعلنه الرئيس الاميركي بعد 12 يوما من العدوان، حيث اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية انها سوف تتوقف عن الرد لو توقف العدوان.