يونيسف تكشف عن أرقام مفزعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على أطفال غزة

العالم-فلسطين

وقال أبو خلف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "أكثر من 17 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب، بمتوسط 27 طفلا بشكل يومي"، مؤكدًا أن "القطاع بات أسوأ مكان في العالم بالنسبة للأطفال والطفولة".

وذكر خلف أرقاما مرعبة لتداعيات الحرب على أطفال غزة، وما تعرضوا له من عمليات قتل وإصابة، إضافة إلى تنقلهم ما بين دوائر سوء التغذية، وحرمانهم من حق التعليم، وغيرها من الانتهاكات التي مورست بحقهم، خلال فترة الحرب الإسرائيلية وحتى الآن.

وتابع: نحن في اليوم الـ634 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر من العام 2023، وهناك تزايد في حالات سقوط الأطفال اليومي منذ بدء الحرب، حيث استشهد 27 طفلا، في أقل تقدير، يوميًا منذ بدء الحرب، حيث وصل عدد القتلى حتى الآن إلى 17.127 طفلا، وإذا تم إضافة عدد الجرحى يصبح المعدل 87 طفلا، يسقط يوميًا ما بين شهيد وجريح.

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وصرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة انه لا يوجد في العالم مكان يسقط فيه هذا العدد من الأطفال بين قتيل وجريح، بهذا المعدل اليومي الكارثي كما في قطاع غزة، ما يجعل هذه المنطقة هي الأسوأ للأطفال في العالم، حيث استشهد الأطفال لا يتم فقط عن طريق الحرب، بل بالجوع والمرض والبرد، حيث توفى قبل أشهر 17 طفلا بسبب البرد فقط، و60 طفلا بسبب سوء التغذية.