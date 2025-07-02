الرئيس الإيراني: مصمّمون على الدفاع عن حدود إيران وأمنها وشعبها

ونشر الرئيس "بزشكيان" اليوم الأربعاء تدوينة على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي؛ حيث أكد على الإرادة الجادة لنظام الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن حدود البلاد وأمنها وشعبها؛ مصرحا : لدينا في صميم الثقافة والحضارة الإيرانية تجارب عديدة للتخفيف من آلام الناس.

وأضاف رئيس الجمهورية: "إيران زاخرة بالجمال، وفي كل أرجاءها يتجلى الصدق؛ لقد سعينا على الدوام الى بناء الجسور مع الاخرين لا بناء الجدران".

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم ايضا، صرح الرئيس بزشكيان، قائلا : لقد ازداد تركيزنا في هذه الايام على حل مشاكل المواطنين وتبديد مخاوفهم؛ مؤكدة على تظافر الجهود بين ابناء الشعب الايراني لعدم تعريضهم الى المشاكل؛ مردفا : لقد ظهر الشعب الايراني بكل شجاعة وتكاتف ليصنع الفخر والشموخ لنفسه، وقد تمكن من احباط مؤامرات الأعداء، وهذا يستحق التقدير.

وفي الختام،صرح الرئيس الإيراني: "نحن نشعر بأننا مدينون امام هذا الشعب الابي، ويتعين علينا بأن نبذل قصارى الجهود لخدمته".